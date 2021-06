Euro 2020 : près de 2 500 supporters français contre l'Allemagne

Après plus d'un an sans public dans les stades, l'Euro 2020 se déroule avec des spectateurs dans les différentes enceintes hôtes choisies pour accueillir la compétition. Une vraie bouffée d'air frais à laquelle aura droit l'équipe de France dès ce mardi à l'occasion du choc contre l'Allemagne à Munich (21h). L'Allianz Arena avait reçu le feu vert des autorités compétentes pour recevoir du public mais seulement à hauteur de 22% de sa capacité totale, soit un total de 14 500 personnes sur les 66 000 places disponibles. RMC Sport explique que parmi ces 14 500 chanceux qui assisteront au match de ce groupe F entre les Tricolores et les Allemands, 2 451 d'entre eux seront Français et apporteront donc leur soutien aux hommes de Didier Deschamps.

L'équipe de France avait déjà pu compter sur le soutien du public lors du dernier match de préparation à l'Euro au stade de France, contre la Bulgarie (3-0). Les fans des Bleus, en plus d'avoir effectué un test PCR ou antigénique pour se rendre outre-Rhin, devront présenter à leur arrivée au stade un nouveau test Covid, qu'il soit antigénique ou PCR, négatif datant de moins de 24 heures avant le coup d'envoi et réalisé en Allemagne. Les personnes immunisées contre le coronavirus (vaccinées ou déjà infectées auparavant) devront elles su munir d'un bracelet Covid. Pas de quoi stopper la passion et la ferveur des fidèles supporters de l'équipe de France, qui aura bien besoin de leur soutien tout au long de cet Euro 2020.