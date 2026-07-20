Menu Rechercher
Commenter 3
Matchs Amicaux

Amical : Strasbourg humilié par le Sporting CP

Par Kevin Massampu
1 min.
Doukouré @Maxppp
Sporting Strasbourg

Pour son premier match amical de pré-saison sous les ordres d’Hugo Oliveira, Strasbourg s’est fait humilier par le Sporting Portugal (7-0), ce lundi soir, à Almancil (Portugal). Si le néo-coach strasbourgeois ne bénéficie pas encore de toute son équipe et qu’il a changé neuf joueurs à la pause, les Strasbourgeois ont été dépassés par leur adversaire du soir. Le Sporting l’a emporté grâce à des buts de Doumbia (4e), Altimira (36e), Andersen (51e), Zalazar (65e), Maximiliano Araújo (70e), Geny Catamo (80e) et Fotis Ioannidis (84e).

La suite après cette publicité

Les coéquipiers d’Ismaël Doukouré et Martial Godo affronteront Blackburn samedi (19h) pour leur deuxième amical de préparation, avant de jouer Brighton (le 1er août). Ils affronteront également Elversberg, trois jours plus tard, puis Fribourg (le 8 août), avant un ultime affrontement contre Newcastle (le 19 août). Ils débuteront ensuite leur saison de Ligue 1 par un déplacement au Stade Vélodrome face à l’OM, le 21 août.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Sporting
Strasbourg

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier