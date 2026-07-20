Amical : Strasbourg humilié par le Sporting CP

Pour son premier match amical de pré-saison sous les ordres d’Hugo Oliveira, Strasbourg s’est fait humilier par le Sporting Portugal (7-0), ce lundi soir, à Almancil (Portugal). Si le néo-coach strasbourgeois ne bénéficie pas encore de toute son équipe et qu’il a changé neuf joueurs à la pause, les Strasbourgeois ont été dépassés par leur adversaire du soir. Le Sporting l’a emporté grâce à des buts de Doumbia (4e), Altimira (36e), Andersen (51e), Zalazar (65e), Maximiliano Araújo (70e), Geny Catamo (80e) et Fotis Ioannidis (84e).

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C'est terminé 🏁



Les Blanc&Blanc s'inclinent lourdement pour leur premier match face à une équipe qui débute son championnat dans 2 semaines.



90' | 0️⃣-7️⃣ #RCSASCP pic.twitter.com/Bw5dytu0EI — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 20, 2026

Les coéquipiers d’Ismaël Doukouré et Martial Godo affronteront Blackburn samedi (19h) pour leur deuxième amical de préparation, avant de jouer Brighton (le 1er août). Ils affronteront également Elversberg, trois jours plus tard, puis Fribourg (le 8 août), avant un ultime affrontement contre Newcastle (le 19 août). Ils débuteront ensuite leur saison de Ligue 1 par un déplacement au Stade Vélodrome face à l’OM, le 21 août.