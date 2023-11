Liga : Valence s’impose face à Grenade et se rapproche du top 5

Invaincu depuis un peu plus d’un mois entre la Liga et la Copa del Rey, le Valence CF souhaitait poursuivre sa belle dynamique avec la réception du promu Grenade, en grande difficulté dans ce début de saison avec une avant-dernière place, pour le compte de la 12e journée du championnat. Le club che subissait un premier coup dur avec la sortie sur blessure de son international marocain Selim Amallah, remplacé avant la première demi-heure par l’ancien de Brentford Sergi Canos (24e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Valence 18 12 2 5 3 4 15 13 19 Grenade 6 12 -12 1 3 8 17 29

Les hommes de Rubén Baraja débloquaient finalement la marque par l’intermédiaire de Pepelu, qui trompait le gardien adverse sur penalty dans le temps additionnel de la première période (45+7e). S’ils ont subi quelques offensives andalouses, les Merengots n’ont jamais vraiment été inquiétés et s’imposent à domicile sur la plus petite des marges. Valence se hisse à la huitième place du classement, à 2 points du top 5. Grenade enchaîne une nouvelle contre-performance et reste à 6 points du premier non-relégable.