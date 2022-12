JT Foot Mercato : l'agression violente de Samuel Eto'o choque l'Algérie

La suite après cette publicité

Samuel Eto'o en pleine tempête

Président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto'o, a été aperçu hier au Qatar et il en est venu aux mains, ou plutôt aux pieds avec un Youtubeur Algérien... Il s'agit de Sadouni SM, que l'on voit sur des images d'une télévision américaine en train de poser des questions à Eto'o. Et si ce dernier était au départ tout sourire, en train de faire des photos avec des fans, il a vu rouge après avoir rencontré ce Youtubeur, muni d'un appareil photo. Si on n'entend pas les questions posées sur les images, il aurait, selon certains échos, demandé à Eto'o combien ça lui coûtait d'acheter des arbitres... En référence à l’arbitre Bakary Gassama du match de barrage entre le Cameroun et l'Algérie qui avait fait polémique. Les Fennecs, leur staff et les supporters avaient alors crié au scandale à la suite de plusieurs décisions litigieuses. Depuis, les relations entre le Cameroun et l'Algérie sont plus que tendues lorsqu'on parle foot. Et visiblement, ça ne s'est pas arrangé. D'ailleurs, le Youtubeur a confirmé avoir «fait tout ça pour l'Algérie» dans une autre vidéo.

Un prétendant prend l'avantage dans le dossier Endrick

La course au prodige brésilien Endrick bat son plein et un club aurait pris l'avantage sur ce dossier ô combien brûlant... Selon le média brésilien UOL, le Real Madrid serait prêt à lâcher les 60 M€ de sa clause libératoire, ce que nous sommes en mesure de vous confirmer. Du coup, la Casa Blanca serait en pole position, puisque c'est la destination rêvée du jeune Endrick ! C'est pourquoi les Merengues seraient devant le PSG et Chelsea. D'autant que d'après le journal brésilien, l'accord serait presque bouclé entre les différentes parties... Après Vinicius Jr et Rodrygo, le Real Madrid devrait donc rafler encore la nouvelle pépite du Brésil.

Les officiels du jour

Kenny Lala va faire son retour en France et en Ligue 1 ! Son contrat a été rompu avec l'Olympiakos et il arrive à Brest pour aider son nouveau club à rester dans l'élite. La durée du contrat n'est pas encore connue, mais il signera son nouveau bail dès le 1er janvier pour l'ouverture du mercato et il intègre le groupe du Stade Brestois 29 dès aujourd’hui. Joueur du RB Leipzig depuis 2021, Mohamed Simakan (22 ans) a trouvé un terrain de jeu propice à son épanouissement. L'aventure en Allemagne se poursuit donc pour le joueur de 22 ans qui a prolongé son contrat d’une année supplémentaire, soit jusqu'en 2027.