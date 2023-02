Manchester City : l’horrible soirée d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

Manchester City est passé à côté de sa seconde période face au RB Leipzig. Malgré un premier acte dominé de la tête des épaules mais durant lequel, les occasions ont manqué, les Mancuniens sont revenus sur la pelouse amorphes. Dépassés dans l’engagement, ils ont également laissé le ballon à l’adversaire après le lui avoir confisqué durant 45 minutes. Un homme illustre cette contre-performance, Erling Haaland.

Le Norvégien n’a touché que 22 ballons durant la rencontre, dont 7 seulement lors de la première période, celle où son équipe a eu une très large maitrise du cuir. Il a bien eu une occasion en seconde période mais n’a pas réussi à trouver le cadre après avoir pris de vitesse Gvardiol. De quoi s’inquiéter ? Ses 32 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues laissent à penser le contraire, et pourtant…

Un problème Haaland à Manchester City ?

Le jeu de possession de Pep Guardiola n’utilise pas les principales qualités de l’attaquant, comme la vitesse, la puissance, son jeu en profondeur. « Il est 100% adapté à Manchester City. Nous devons le trouver plus dans le jeu, et lui passer le ballon » juge pourtant son entraineur en conférence de presse ce soir. Des déclarations qui vont à l’encontre de ce que l’on a vu sur le terrain ce soir.

Notre rédaction lui a même attribué la note de 3,5, la plus basse du match. «Nous n’avons pas l’équipe pour rivaliser avec eux dans les transitions, ils sont meilleurs que nous, ils sont de plus en plus rapides, sauf Kyle (Walker) et Erling (Haaland). Le rythme qu’ils ont, nous ne l’avons pas, et c’est pourquoi nous devons avoir le match avec ce contrôle que nous avions en première mi-temps» poursuit le technicien catalan.

Même Riyad Mahrez lui a porté secours. «Il n’a jamais touché beaucoup de ballons, c’est un attaquant qui est là pour finir. Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu, mais c’est un attaquant qui va vite et qui est puissant. Ce n’est pas à lui de décrocher et toucher des ballons. Aujourd’hui, il a eu une ou deux occasions. Il les a dérangés. Il n’est pas là pour toucher 70 ballons, ce n’est pas son rôle.» Il n’empêche que ce soir, le Norvégien n’a pas existé…