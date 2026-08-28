OL : Malick Fofana a discuté avec Hull City

Après son élimination lors des barrages de la Ligue des Champions, l’OL doit vendre et Malick Fofana fait partie des joueurs les plus courtisés. « C’est possible qu’il reste, il y a plusieurs clubs actifs sur Malick mais on a un plan et on va s’y tenir », expliquait récemment Matthieu Louis-Jean, avant d’admettre la nécessité de réaliser des départs : « On a quatre jours pour adapter notre situation, il faut vendre. » La Roma est notamment très intéressée et dispose déjà d’un accord contractuel avec l’international belge.

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Mais Hull City vient sérieusement rebattre les cartes. Selon nos informations, le club anglais a formulé une offre orale de 35 millions d’euros à l’OL pour Malick Fofana. Les Tigers ont également organisé une visioconférence avec le joueur afin de lui présenter leur projet et attendent désormais sa réponse. Une offensive importante alors que Lyon doit rapidement générer des liquidités et pourrait également se séparer de plusieurs autres éléments dans les prochaines heures.