Le Real Madrid s’est fait doubler pour une recrue

Le mercato d’été s’est achevé il y a presque une semaine dans les principaux championnats européens. Mais certaines écuries pensent déjà à la suite. C’est le cas du Real Madrid. En effet, José Mourinho a fait savoir qu’il aurait aimé avoir un milieu de terrain et un défenseur supplémentaire. Mais il devra faire sans. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu doivent aussi avancer sur la succession de Thibaut Courtois.

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En fin de contrat dans un an, le Belge va prolonger l’aventure pour au moins une saison voire un peu plus. Mais à bientôt 34 ans, il n’est pas éternel. Le Real Madrid explore donc le marché des gardiens afin de trouver son remplaçant. Sauf que la Cadena SER indique que c’est loin d’être une mission facile. L’un des profils qui plaisait était celui de Lucca Brughmans (18 ans, en prêt à Genk). Les Madrilènes comptaient passer à l’offensive après le mercato. Problème, Liverpool a été plus vif et a recruté le gardien. Les Merengues vont donc devoir changer de cible.