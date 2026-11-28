Ce samedi soir, le PSG reçoit Lorient au Parc des Princes dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique surprend encore en alignant une équipe assez surprenante. Dans les buts, l’inévitable Matveï Safonov est bien là, avec une défense à quatre devant lui : Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho et Lucas Hernandez. Au milieu, Vitinha, Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery sont là pour gérer le secteur. Enfin, devant, Ousmane Dembélé, aligné en pointe, est soutenu par Senny Mayulu et Mika Godts.

La suite après cette publicité

Loin de leurs bases, les Merlus dirigés par Alexandre Dujeux s’articulent dans un schéma en 3-4-3. Yvon Mvogo est dans les buts, protégé par une défense à trois composée de Nathaniel Adjei, Montassar Talbi et Nosa Obaretin. Au milieu, on retrouve Noah Cadiou et Arthur Avom dans l’axe, tandis que Dembo Sylla et Arsène Kouassi sont sur les ailes. Devant, Jean-Victor Makengo et Souleymane Faye soutiennent Mamadou Koné, l’attaquant de pointe de Lorient.

Les compositions :

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery - Godts, Dembélé, Mayulu

La suite après cette publicité

Lorient : Mvogo - Obaretin, Talbi, Adjei - Kouassi, Avom, Cadiou, Sylla - Faye, Makengo - Koné.