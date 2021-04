OM : Arkadiusz Milik ne se sent pas comme le "grantatakan"

Arrivé à l'Olympique de Marseille en janvier en provenance du Napoli, pour un prêt de dix-huit mois, Arkadiusz Milik est déjà au cœur des débats sur la Canebière puisque son avenir est incertain. En tout cas, sur le terrain, l'attaquant polonais a déjà montré de belles choses avec 6 buts et 1 passe décisive en 13 apparitions. Suffisant pour être enfin le «grantatakan» ? «J'essaie juste de montrer le meilleur de moi-même sur le terrain. Je vais montrer ce que je vaux et ce sera aux autres de juger si je suis un bon attaquant ou non», a déclaré le joueur de 27 ans à Canal +.

Pas question donc d'endosser ce rôle pour Arkadiusz Milik, qui a déjà évoqué la saison prochaine, et ce malgré les dernières rumeurs. « Tout le monde est important, ce n'est pas seulement Milik, Payet, Thauvin. On joue à 11 sur le terrain et chacun d'entre nous doit montrer quelque chose et avoir de la personnalité pour jouer dans ce club. Parce que la place de ce club, c'est d'être en Ligue des Champions, pas de se battre pour jouer l'Europa League. Et j'espère qu'on y arrivera la saison prochaine », a conclu l'ancien élément de l'Ajax Amsterdam.