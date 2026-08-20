Manchester United vise un joueur du Barça

Alors que le mercato estival refermera ses portes dans une dizaine de jours, les écuries européennes continuent de prospecter afin de renforcer leur effectif. Dans cette optique, Manchester United a bien l’intention de se montrer actif. En passe de s’offrir Carlos Baleba, les Red Devils veulent également attirer un défenseur.

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Ce jeudi, Fabrizio Romano affirme, à ce titre que le club mancunien convoite un certain Alejandro Baldé, actuellement sous les couleurs du FC Barcelone. Des appels ont eu lieu avec l’entourage du joueur ces derniers jours pour comprendre si un départ est possible et quelles seraient les conditions. Affaire à suivre…