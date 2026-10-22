Monaco : le superbe enchaînement de Paris Brunner
Coup du sombrero sur Max Rosenfelder, accélération, conclusion pied gauche… Paris Brunner s’est offert un nouveau but, ce jeudi, avec l’AS Monaco contre Fribourg. Titulaire à la pointe de l’attaque monégasque, l’international U21 allemand a permis au club du Rocher de prendre l’avantage dans le temps additionnel de la première période de cette rencontre de Ligue Conference.
Mais qui peut stopper Paris Brunner ? 🤯 Quel enchaînement de l’attaquant de l’AS Monaco pour donner l’avantage aux siens face à Fribourg 🥵La suite après cette publicité#ASMFRI | #UECL https://t.co/58ciq6dmQA— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2026
Alors qu’il purge encore une suspension en Ligue 1 après sa célébration polémique à la suite de son but à Strasbourg (1-1, le 12 septembre), l’ancien joueur du Borussia Dortmund est l’homme fort de l’attaque de l’ASM depuis le début de la saison. En neuf rencontres toutes compétitions confondues en club, Brunner a inscrit huit buts et délivré une passe décisive.
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