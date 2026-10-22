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UEFA Europa Conference League

Monaco : le superbe enchaînement de Paris Brunner

Par Kevin Massampu
1 min.
Paris Brunner @Maxppp
Monaco 3-0 Fribourg

Coup du sombrero sur Max Rosenfelder, accélération, conclusion pied gauche… Paris Brunner s’est offert un nouveau but, ce jeudi, avec l’AS Monaco contre Fribourg. Titulaire à la pointe de l’attaque monégasque, l’international U21 allemand a permis au club du Rocher de prendre l’avantage dans le temps additionnel de la première période de cette rencontre de Ligue Conference.

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Alors qu’il purge encore une suspension en Ligue 1 après sa célébration polémique à la suite de son but à Strasbourg (1-1, le 12 septembre), l’ancien joueur du Borussia Dortmund est l’homme fort de l’attaque de l’ASM depuis le début de la saison. En neuf rencontres toutes compétitions confondues en club, Brunner a inscrit huit buts et délivré une passe décisive. 

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