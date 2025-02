La réponse cinglante du directeur général de l’OL à Fabrizio Ravanelli

En marge du déplacement de l’OM à Auxerre soldé par une lourde défaite (0-3), le conseiller institutionnel et sportif marseillais, Fabrizio Ravanelli, avait ouvertement critiqué le président de l’OL, John Textor. «Le président Textor vient d’arriver dans le foot et il ne devrait pas se permettre de juger les clubs et notre président. Il devrait d’abord balayer devant sa porte. Quand il est venu l’an passé à Marseille, son entraîneur (Fabio Grosso, ndlr) a été blessé (à l’œil) mais il voulait quand même jouer le match. Il a donc manqué de respect à son entraineur alors que notre président ne voulait pas le jouer et était proche de lui. Cette année, quand il est venu à Marseille dans la salle du président, il n’a pas dit bonjour à tout le monde, et ça, c’est l’éducation et le respect. C’est ce qui compte dans la vie», assurait ainsi le dirigeant marseillais.

La suite après cette publicité

Et la réponse lyonnaise ne s’est pas faite attendre. Par l’intermédiaire de leur directeur général Laurent Prud’homme, sur X, les Lyonnais ont exprimé leur colère à l’encontre de Fabrizio Ravanelli. «L’argument sur Fabio Grosso est sacrément maladroit et particulièrement indécent, d’autant plus que les coupables ne seront jamais jugés», a ainsi lancé le dirigeant de la formation rhodanienne. Pour rappel, l’OL accueille, ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain en clôture de la 23e journée de Ligue 1.