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Botafogo attaque en justice l’OL et réclame 125 millions d’euros !

Par Hanif Ben Berkane
3 min.
John Textor à la cérémonie du Ballon d'Or en septembre 2025 @Maxppp

C’était attendu depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Botafogo a officiellement attaqué en justice l’OL pour une dette non réglée de 63 M$ (55 M€) dans le cadre du transfert d’Igor Jesus, qui évoluait alors à Botafogo. Le Brésilien n’a jamais joué à l’OL, mais John Textor avait misé sur lui pour renflouer les caisses lyonnaises dans un système de vases communicants et de contre-parties entre les clubs d’Eagle Group. Le fonds PRPF LLC, désormais en possession de la créance autour du transfert, réclame le remboursement de cette dette. Et ce samedi le club brésilien a publié un communiqué pour confirmer que le club avait attaqué en justice l’OL sur ce litige, mais pas que. Le club brésilien réclame au total 125 millions d’euros pour des dossiers similaires du groupe Eagle. À noter que cela concerne uniquement la justice brésilienne. Le début d’une nouvelle guerre ouverte entre les deux camps.

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Botafogo F.R.
Botafogo aciona Olympique Lyonnais na Justiça e cobra dívida superior a R$ 745 milhões.

O Botafogo protocolou, na última sexta-feira (3), ações contra o Olympique Lyonnais na Justiça, em razão de dívidas que ultrapassam R$ 745 milhões. O objetivo é assegurar o retorno dos valores devidos, fundamentais para o fortalecimento do projeto esportivo Alvinegro, e resguardar o patrimônio do Clube.

Como é de conhecimento público desde a incorporação da SAF, em 2022, o Botafogo passou a integrar o Grupo Eagle, rede multiclubes liderada por John Textor. Como estratégia competitiva foi adotado por todos os clubes do grupo um modelo colaborativo de gestão financeira e de atletas. Esse modelo contribuiu para conquistas históricas do Botafogo, como a CONMEBOL Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024. Para o Olympique Lyonnais, essa colaboração também teve um impacto histórico no primeiro ano sob o comando de John Textor, tirando o clube da zona de rebaixamento e queda iminente, e o classificando para a Liga Europa em apenas uma janela de transferência.

Eagle Football adquiriu o Olympique Lyonnais em situação de insolvência no final de 2022, com todos os bancos exigindo pagamento da dívida, e sob a ameaça de sanções pesadas do DNCG no primeiro dia de controle da Eagle.

Por esse contexto, o Botafogo realizou aportes financeiros sucessivos, totalizando mais de R$ 745 milhões, a título de empréstimos, com a clara expectativa de reembolso em condições previamente estabelecidas.

Posteriormente, em meio a conflitos internos entre sócios do Grupo Eagle, a nova presidente do Olympique Lyonnais rompeu unilateralmente o acordo de colaboração. Apesar de ter se beneficiado dos recursos recebidos, o clube francês deixou de cumprir as obrigações assumidas, recusando-se a efetuar o pagamento da dívida aos clubes do Grupo Eagle de R$745 milhões ao Botafogo, e outros €12 milhões ao RWDM Brussels. A inadimplência gerou impactos diretos na operação do Botafogo, comprometendo o planejamento financeiro e afetando a capacidade de renovação e contratação de atletas. Como consequência, o Clube foi, inclusive, alvo da aplicação de um Transferban pela FIFA no final de 2025.

A partir de agora, o Botafogo realiza esse movimento de forma irreversível: A SAF adotará todas as medidas legais cabíveis para recuperar integralmente os valores devidos pelo Olympique Lyonnais e assegurar a continuidade e a solidez de seu projeto esportivo.
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*« Botafogo assigne Olympique Lyonnais en justice et réclame une dette supérieure à 745 millions de R$. Le Botafogo a déposé, le dernier vendredi (3), des actions contre l’Olympique Lyonnais auprès de la justice, en raison de dettes qui dépassent 745 millions de R$. L’objectif est d’assurer le retour des montants dus, essentiels au renforcement du projet sportif Alvinegro, et de protéger le patrimoine du Club. Comme c’est de notoriété publique depuis l’incorporation de la SAF, en 2022, le Botafogo a intégré le Groupe Eagle, un réseau de multiclubs dirigé par John Textor. En tant que stratégie compétitive, un modèle collaboratif de gestion financière et d’athlètes a été adopté par tous les clubs du groupe. Ce modèle a contribué à des conquêtes historiques pour le Botafogo, telles que la CONMEBOL Libertadores et le Championnat Brésilien de 2024. Pour l’Olympique Lyonnais, cette collaboration a également eu un impact historique lors de la première année sous la direction de John Textor, sortant le club de la zone de relégation et d’une chute imminente, et le qualifiant pour la Ligue Europa en seulement une fenêtre de transferts. Eagle Football a acquis l’Olympique Lyonnais dans une situation d’insolvabilité fin 2022, avec toutes les banques exigeant le paiement de la dette, et sous la menace de sanctions sévères de la DNCG dès le premier jour de contrôle par Eagle. Dans ce contexte, le Botafogo a réalisé des apports financiers successifs, totalisant plus de 745 millions de R$, sous forme de prêts, avec l’attente claire d’un remboursement dans des conditions préalablement établies. Par la suite, au milieu de conflits internes entre les associés du Groupe Eagle, la nouvelle présidente de l’Olympique Lyonnais a rompu unilatéralement l’accord de collaboration. Malgré les bénéfices tirés des ressources reçues, le club français a omis de remplir les obligations souscrites, refusant d’effectuer le paiement de la dette de 745 millions de R$ au Botafogo, et d’autres 12 millions d’euros au RWDM Brussels. Le non-paiement a généré des impacts directs sur les opérations du Botafogo, compromettant la planification financière et affectant la capacité de renouvellement et de recrutement d’athlètes. En conséquence, le Club a même été visé par l’application d’un Transferban par la FIFA fin 2025. À partir de maintenant, le Botafogo entreprend cette démarche de manière irréversible : la SAF adoptera toutes les mesures légales appropriées pour récupérer intégralement les montants dus par l’Olympique Lyonnais et assurer la continuité et la solidité de son projet sportif. »*
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