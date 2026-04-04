Botafogo attaque en justice l’OL et réclame 125 millions d’euros !

C’était attendu depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Botafogo a officiellement attaqué en justice l’OL pour une dette non réglée de 63 M$ (55 M€) dans le cadre du transfert d’Igor Jesus, qui évoluait alors à Botafogo. Le Brésilien n’a jamais joué à l’OL, mais John Textor avait misé sur lui pour renflouer les caisses lyonnaises dans un système de vases communicants et de contre-parties entre les clubs d’Eagle Group. Le fonds PRPF LLC, désormais en possession de la créance autour du transfert, réclame le remboursement de cette dette. Et ce samedi le club brésilien a publié un communiqué pour confirmer que le club avait attaqué en justice l’OL sur ce litige, mais pas que. Le club brésilien réclame au total 125 millions d’euros pour des dossiers similaires du groupe Eagle. À noter que cela concerne uniquement la justice brésilienne. Le début d’une nouvelle guerre ouverte entre les deux camps.

La suite après cette publicité