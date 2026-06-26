CdM, EdF : un restaurant danois prend le nom d’une superstar tricolore

Le coup de comm’ parfait ? Au Danemark, un restaurant ouvert depuis un an fait le buzz. En effet, avant que l’équipe de France affronte la Norvège pour son dernier match de groupes à la Coupe du Monde 2026, un bistrot créé la sensation grâce à son nom : Olise. Oui, c’est exactement le même nom que celui porté par l’attaquant de 24 ans évoluant au Bayern Munich, Michael Olise. Et si les patrons de l’établissement ont donné ce nom à leur restaurant, ils ont aussi demandé aux employés présents de porter le maillot de la superstar tricolore.

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Les coéquipiers du Bavarois vont défier la Norvège, emmenée par son buteur Erling Haaland, (ce vendredi à 21h00) et le restaurant va donc en profiter pour diffuser ce troisième match de la poule I afin d’amener quelques curieux. La soirée devrait être iconique puisque l’adversaire de l’équipe de France sera la Norvège, un ennemi de la sélection danoise dans le milieu du ballon rond. Situé très loin de Boston, l’établissement espère se remplir les poches avec ce coup de génie.