Cristiano Ronaldo a (encore) choqué la planète football !

«Les gars, profitons du moment présent. Je ne chasse pas les 1000. Si ça arrive, parfait. Si ça n’arrive pas, ça n’arrive pas. J’ai atteint le cap des 900 en octobre 2024 et maintenant, ils en veulent déjà 1000. Cela commencerait presque à devenir une obligation. C’est pourquoi je dis : vivre l’instant présent et voir la réponse que mes jambes me donneront dans les années à venir». Voici ce que déclarait dernièrement Cristiano Ronaldo, interrogé sur son objectif des 1000 buts en carrière. Préférant relativiser, le quintuple Ballon d’Or continue pour autant de régaler, et ce malgré ses 40 printemps.

La suite après cette publicité

Samedi soir, lors de la 27e journée de Saudi Pro League, l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid a ainsi - une nouvelle fois - prouvé que son talent n’avait finalement aucune limite. Mené par Al-Riyadh à la pause, l’international portugais (219 sélections, 136 buts) a d’abord égalisé sur pénalty (56e) avant d’envoyer un missile qui n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux… Profitant d’un ballon mal renvoyé par la défense adverse, le natif de Funchal envoyait alors une reprise de volée surpuissante sous la barre transversale d’un Milan Borjan totalement impuissant.

La barre des 1000 dans 67 buts !

Un golazo permettant aux siens de l’emporter et ainsi de conforter leur troisième place. Désormais à la tête de 23 buts en SPL - 32 réalisations toutes compétitions confondues - CR7 caracole en tête du classement des buteurs et totalise, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 933 buts en carrière. Des statistiques hallucinantes pour celui qui pourrait très prochainement battre un nouveau record : à savoir inscrire au moins 100 buts avec cinq équipes différentes. Pour cela, le droitier d’1m88 - qui a marqué 450 fois avec le Real Madrid, 145 fois avec Manchester United, 136 fois avec le Portugal et à 101 reprises avec la Juventus - devra encore trouver le chemin des filets à quatre reprises avec la formation de Riyad (96 buts en 99 matches pour l’heure).

La suite après cette publicité

En attendant, le nouveau récital de Cristiano Ronaldo n’a pas manqué d’enflammer la presse mondiale. Du Telegraaf aux Pays-Bas à Marca en Espagne en passant par le Corriere dello Sport en Italie ou encore A Bola et Record au Portugal, tout le monde revient sur le nouveau chef-d’oeuvre de l’ancien joueur du Sporting. Alors que son équipe se déplacera à Al-Qadisiya lors de la prochaine journée, Ronaldo s’est lui contenté d’un message sobre sur ses réseaux sociaux : «c’est comme ça qu’on fait», a ainsi commenté le Lusitanien. Oui, les gars, profitons du moment présent…