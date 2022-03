La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le 21ème bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Encore une fois, on retrouve Robert Lewandowski en tête du classement. Malgré le match nul du Bayern Munich contre Hoffenheim (1-1), le buteur polonais s'est encore illustré et porte son bilan à 29 buts en 26 matches.

Derrière lui, on retrouve Deniz Undav à la deuxième position avec 24 buts en 30 matches. Le buteur de l'Union Saint-Gilloise a vu triple contre Louvain lors d'une belle victoire 4-1. Le joueur de 25 ans continue sur son gros rythme et réduit un peu l'écart avec le leader. Le podium est complété par Michael Frey d'Antwerp. L'attaquant suisse n'a pas trouvé la faille contre Anderlecht lors d'une défaite 2-1. Conséquence, il reste bloqué à 22 buts en 30 matches et perd un rang par rapport à la semaine dernière.

Mohamed Salah et Sébastien Haller remontent

Actuellement blessé, Patrik Schick n'a pas rejoué avec le Bayer Leverkusen. Le buteur tchèque reste bloqué au quatrième rang avec un très bon bilan de 20 buts en 20 matches (1569 minutes). Il devance Darwin Núñez qui arrive cinquième avec 20 buts en 22 matches. L'attaquant de Benfica a cependant été mué lors du match nul 1-1 des siens contre Vizela. Sixième, Ciro Immobile va jouer ce soir à 20h45 contre Venise et pourra améliorer ses statistiques qui affichent pour le moment 20 buts en 23 matches.

Septième avec 20 buts en 24 matches, Karim Benzema est dans le même scénario et il aura l'occasion à 21h de s'illustrer contre Majorque pour augmenter son bilan. Huitième, Mohamed Salah a lui marqué lors d'une victoire 2-0 contre Brighton et se retrouve désormais crédité de 20 buts en 26 matches. Il a disputé un match de moins que le neuvième Dušan Vlahovic, resté muet contre la Sampdoria avec la Juventus (3-1). Enfin, Sébastien Haller est dixième avec 19 buts en 23 matches. L'Ivoirien a marqué contre Cambuur (3-2) avec l'Ajax Amsterdam.

Jordan Siebatcheu (Young Boys) et Jelle Vossen (Zulte Waregem) échouent de justesse aux pieds du top 10 avec 17 réalisations. Paul Onuachu (Genk), Luis Diaz (Porto/Liverpool) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) suivent juste derrière avec 16 buts. Derrière, on retrouve Anthony Modeste (Cologne), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Ricardo Horta (Braga), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina), Nikola Storm (Malines), Kylian Mbappé (Paris SG), Giovanni Simeone (Hellas Vérone), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Ricardo Horta (Braga) et Wissam Ben Yedder (Monaco), tous crédités de 15 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 29 buts en 26 matches (2261 minutes)

2) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 24 buts en 30 matches (2626 minutes)

3) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 30 matches (2275 minutes)

4) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 20 matches (1569 minutes)

5) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 20 buts en 22 matches (1555 minutes)

6) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 20 buts en 23 matches (1996 minutes)

7) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 20 buts en 24 matches (1974 minutes)

8) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 20 buts en 26 matches (2229 minutes)

9) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 20 buts en 27 matches (2315 minutes)

10) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 19 buts en 23 matches (1963 minutes)