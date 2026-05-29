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La Ligue 3 dévoile le trophée du vainqueur

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ligue 3 @Maxppp

Il faudra l’appeler le "Trophée de France". La Ligue 3 vient de dévoiler la récompense qui sera attribuée au club vainqueur du championnat en fin de saison, alors que la 3e division change d’appellation pour passer du National, semi-professionnel, à la Ligue 3, professionnelle, sous l’impulsion de la FFF.

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Il s’agit d’un bouclier sur son support dont les origines remontent au début du siècle dernier, lorsque le Comité français interfédéral (CFI) avait créé une compétition s’intitulant "Trophée de France" mettant aux prises quelques équipes de football. S’il ressemble étrangement au Bouclier de Brennus décerné au vainqueur du Top 14 de rugby, c’est tout simplement qu’il a lui aussi été confectionné par le même médailleur : Charles Brennus.

Pub. le - MAJ le
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