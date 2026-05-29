La Ligue 3 dévoile le trophée du vainqueur

Il faudra l’appeler le "Trophée de France". La Ligue 3 vient de dévoiler la récompense qui sera attribuée au club vainqueur du championnat en fin de saison, alors que la 3e division change d’appellation pour passer du National, semi-professionnel, à la Ligue 3, professionnelle, sous l’impulsion de la FFF.

La suite après cette publicité

Un nouveau trophée, historique, viendra récompenser le vainqueur de la Ligue 3 🙌



Voici le 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐄́𝐄 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🏆🤩 pic.twitter.com/SJZsCpFuNl — Ligue 3 (@ligue3_fff) May 29, 2026

Il s’agit d’un bouclier sur son support dont les origines remontent au début du siècle dernier, lorsque le Comité français interfédéral (CFI) avait créé une compétition s’intitulant "Trophée de France" mettant aux prises quelques équipes de football. S’il ressemble étrangement au Bouclier de Brennus décerné au vainqueur du Top 14 de rugby, c’est tout simplement qu’il a lui aussi été confectionné par le même médailleur : Charles Brennus.