EdF : Kylian Mbappé n’a jamais craint de rater le Mondial 2026

De retour de blessure et présent dans le groupe des Bleus pour affronter le Brésil ce jeudi, dans le cadre d’un match amical qui n’a pourtant rien d’anodin, Kylian Mbappé s’est confié au journal Le Parisien et a évoqué ce choc face à la Seleção : « c’est un match amical, mais quand tu joues contre le Brésil, tu oublies vite que c’est amical. C’est la plus grande nation du football, cinq Coupes du monde, cinq étoiles sur le maillot, c’est vraiment incroyable de pouvoir jouer contre eux et de pouvoir se confronter à une équipe qui peut potentiellement gagner la Coupe du monde. Ça va nous permettre de nous jauger un peu même si on ne peut pas tirer beaucoup d’enseignements. »

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L’ancienne star du PSG a également déclaré, au sujet du Mondial, ne pas avoir eu d’inquiétude : « peur ? Non. Ça n’a jamais été un sujet, car au pire, j’avais une rupture partielle (ndr : du ligament), donc au grand maximum, j’aurais été absent jusqu’à avril. C’est un débat que je n’ai pas compris. Il n’y avait même pas de débat sur ma fin de saison avec le Real Madrid. J’allais rejouer. C’est pour ça que tout ce qui sortait n’avait pas de sens. Mais je ne peux pas sortir du bois pour tout et n’importe quoi, pour dire ça, c’est faux, ça, c’est faux. Sinon, je ne dors plus… »