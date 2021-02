OM : Pablo Longoria lâche quelques tendances pour le mercato estival

La suite après cette publicité

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont du pain sur la planche. A court ou moyen terme, ils doivent absolument dénicher un successeur à André Villas-Boas. L’Argentin Jorge Sampaoli est cité comme favori, mais Pablo Longoria préfère encore rester évasif à ce sujet. Quand ce dossier sera réglé, le directeur du football phocéen devra ensuite s’attaquer au mercato estival. Un chantier conséquent pour l’Espagnol. Neuvième du classement de Ligue 1, à dix-huit points de la troisième place, la formation entraînée par Nasser Larguet sait qu’il lui est presque impossible de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions synonyme d’importants revenus. Déjà englué dans une situation financière compliquée, l’OM aura-t-il les moyens de ses ambitions l’été prochain ? De plus, avec pas moins de cinq joueurs prêtés (Milik, Ntcham, Lirola, Cuisance, Balerdi), dont la plupart avec une option d’achat non obligatoire (excepté Milik), les Olympiens prévoient-ils de laisser filer tout ce petit monde ?

Interrogé en conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point. « Ça c’est entrer dans la spéculation. Ça dépend de beaucoup de choses : la performance individuelle, collective de l’équipe. Ça dépend aussi sur le nombre de transferts sortants que vous pouvez faire. On a un mécanisme de gestion interne économique similaire à celui des clubs espagnols qui nous permet de faire tout le temps des investissements. Ça dépend de la construction future. C’est une construction entre les salaires, les amortissements, c’est au cas par cas. C’est vrai qu’on a un nombre de joueurs prêtés dans l’effectif qui est plus élevé que la normale. C’est aussi vrai que dans le passé, j’ai travaillé dans des situations similaires. A Valence, c’était un autre contexte, on s’était qualifié pour la Ligue des Champions et on avait acheté tous les joueurs en prêt », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

Un modèle économique à l'espagnole

« Ça dépend du contexte. La chose importante, c’est d’avoir le contrôle de tous les joueurs que tu as dans l’effectif. Notre intention de faire ce genre d’opération c’est pour le marché actuel où aucun club ne fait de grosses affaires. Tous les jeunes qui sont en prêt avec option d’achat sont de jeunes joueurs qui peuvent être dans le futur des joueurs intéressants pour le club au niveau des actifs. » Enfin, à l’heure où les rumeurs sur la vente de l’OM ont refait surface ces derniers jours, Longoria a logiquement été questionné sur les intentions de Frank McCourt pour le prochain mercato.

« Toutes les conversations avec Frank (McCourt) ont toujours été pour le futur du club, avec ambition pour le futur du club. Se projeter dans l’avenir avec un plan de quatre ans. Surtout il y a une question au niveau des investissements. On ne peut pas toujours demander au propriétaire de faire des chèques. On a l’obligation aussi de faire de bons projets, pour permettre d’avoir une stabilité financière. Je ne crois pas en un football où le propriétaire est seulement la personne qui fait des chèques. » C’est dit