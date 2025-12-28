Franck Haise n’est plus l’entraineur de Nice !

Franck Haise et l’OGC Nice, c’est terminé. Déjà fragilisé par la crise de résultats des Aiglons depuis ces derniers mois, Franck Haise avait toutefois décidé de rester à son poste malgré une longue hésitation. Ces dernières semaines en tant qu’entraîneur de Nice avaient pourtant été mouvementées, marquées par les incidents survenus au retour du match à Lorient, où Terem Moffi, Jérémie Boga et le directeur sportif, Florian Maurice, avaient été visés par des supporters mécontents et déchaînés, entraînant des coups, des insultes et des crachats qui avaient plongé le club dans un marasme.

« J’ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club. Plus que penser, même. Mais je reste pour l’humain. Cette nuit, je ne dormais pas et je me suis dit que je ne pouvais pas lâcher. On doit assumer le défi que représente la situation, et je suis sûr de vouloir me battre. J’étais prêt à partir, mes dirigeants le savaient. L’épisode de dimanche soir a été la goutte d’eau, une de plus », avait-il expliqué, en précisant qu’il était prêt à renoncer à ses 43 mois de salaire, lui qui est sous contrat jusqu’en 2029.

Claude Puel envisagé pour prendre la suite

Mais alors que la situation semblait se calmer en interne et que les Aiglons avaient même retrouvé le goût de la victoire en se qualifiant contre l’ASSE (2-1), en Coupe de France, Franck Haise a décidé de quitter son poste d’entraîneur de Nice, d’un commun accord avec ses nouveaux dirigeants, d’après L’Équipe. Auparavant maintenu par Fabrice Bocquet, aujourd’hui débarqué et remplacé par le duo Jean-Pierre Rivère-Maurice Cohen, Franck Haise quitte donc la Côte d’Azur un an et demi après son arrivée en provenance du RC Lens.

Pour le remplacer, les Aiglons pensent à Claude Puel, accompagné de Julien Sablé, actuel directeur du centre de formation, comme adjoint. Passé par le club entre 2012 et 2016, le technicien de 64 ans, qui reste sur une dernière expérience à l’AS Saint-Étienne de 2019 à 2021, aurait des partisans en interne pour prendre la suite de Franck Haise. Il aura la lourde tâche de ressouder un groupe bien malade, qui n’arrive plus à retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 avec neuf matches consécutifs sans gagner.