Coupe du Monde 2026 : la préparation de l’Argentine perturbée avant la finale

La préparation de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne a connu un contretemps inattendu. Selon AS, l’Albiceleste a quitté Atlanta avec plusieurs heures de retard jeudi en raison d’un violent orage ayant perturbé le trafic aérien. Après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle pour décoller, les hommes de Lionel Scaloni ont finalement rejoint New York tard dans la nuit.

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Ce retard a contraint la sélection argentine à patienter de longues heures dans son hôtel avant de pouvoir prendre l’avion. L’Albiceleste doit désormais reprendre sa préparation dans le New Jersey, où la qualité de l’air est également dégradée par les fumées des incendies de forêt au Canada, un facteur supplémentaire qui complique la préparation à la séance d’entrainement de ce vendredi près du stade qui accueillera la finale ainsi que les derniers jours avant la finale.