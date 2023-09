OM : Pablo Longoria fait une annonce sur son futur

La suite après cette publicité

Restera ? Partira ? Très durement attaqué par les groupes de supporters marseillais lundi dernier à l’occasion d’une réunion très tendue, Pablo Longoria semble être arrivé à un tournant de son aventure phocéenne. Critiqué pour ses changements permanents et son omnipotence au sein du club olympien, l’Espagnol était annoncé sur le départ, tout comme l’entraîneur Marcelino.

Un véritable problème pour Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a donné les clés du camion à Longoria et ce dernier a installé ses hommes à tous les étages. En clair, si l’Espagnol s’en va, l’homme d’affaires américain n’a pas de plan B pour le remplacer. Depuis, seul Marcelino a officiellement quitté le navire marseillais. L’entraîneur ibère n’a pas accepté la pression démesurée mise par les supporters. Et Longoria dans tout ça ? Après avoir rejeté les accusations des supporters, le président marseillais a évoqué son futur dans une longue interview accordée à La Provence.

Longoria n’a pas présenté sa démission

«Dans les conditions actuelles, c’est très difficile d’avoir un projet et il est impossible de travailler. Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt. Malgré tout ce qu’on dit sur moi, je ne suis pas quelqu’un qui regarde ses intérêts personnels. Si je suis mêlé à tout ça, c’est parce que je suis le président de l’OM. Je représente une institution. J’ai un mandat donné par le propriétaire et le conseil de surveillance. Je dois assumer mes responsabilités. Comme je l’ai toujours fait», a-t-il déclaré, avant de conclure.

«À un moment, j’ai été dans une situation où je voulais tout arrêter. Mais même avec de telles difficultés, j’ai voulu trouver l’énergie et l’ambition de vouloir changer les choses. Il faut que vous sachiez qu’une partie du club s’est autoproclamée "le contre-pouvoir", parce que les dirigeants voudraient faire du mal à l’OM… Mais on est assez intelligent pour comprendre que c’est de la schizophrénie !» S’il assure donc ne pas avoir demandé à partir, Longoria avoue quand même que la situation au sein du club phocéen est plus que tendue en raison de l’existence de plusieurs clans. S’il reste, un sacré ménage va devoir être fait.