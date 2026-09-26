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Algérie : Rayan Aït-Nouri renvoyé du rassemblement

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ait Nouri @Maxppp
Algérie 3-1 Zambie

Décidément, ce n’est pas le rassemblement auquel s’attendait Rayan Aït-Nouri avec l’Algérie. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs algériens malgré un début de saison compliqué avec Manchester City (2 petites apparitions), le défenseur gauche de 25 ans n’était pas titulaire face à la Zambie ce vendredi. Pire encore, l’ancien de Wolverhampton s’est illustré négativement. Alors qu’il s’échauffait et qu’il devait entrer en jeu, le deuxième but algérien a rebattu les cartes. Le joueur a finalement dû se rasseoir sur le banc, avant de se voir ordonner de retourner à l’échauffement dans la foulée.

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Une consigne qu’il n’a pas voulu respecter après s’être expliqué de manière virulente avec le staff algérien. Finalement, Aït-Nouri n’a joué aucune minute lors du succès des Fennecs et a été sanctionné ce samedi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants de la FAF ne sont pas passés par quatre chemins et ont tout simplement décidé de l’exclure du rassemblement. « Le sélectionneur national, M. Brahim HEMDANI, a décidé, ce samedi, de libérer le joueur Rayan AÏT-NOURI du stage en cours de la sélection nationale. L’international algérien rejoindra ainsi son club, Manchester City », explique laconiquement la FAF dans son communiqué du jour.

Pub. le - MAJ le
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