Des joueurs sollicitent Marco Verratti pour signer au PSG

La qualification du PSG en ¼ de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund dans les conditions que l’on connaît a brisé la malédiction du club parisien en C1. De quoi permettre à Paris de franchir un nouveau cap et d’attirer de nouveaux joueurs qui doutaient encore de la capacité de Paris à remporter la plus prestigieuse des Coupes d’Europe ? Difficile à dire, toutefois, dans un live organisé par la chaine Youtube du PSG, Marco Verratti s’est livré à une confidence intéressante sur l’attractivité du PSG au niveau des joueurs.

Selon lui, de nombreux joueurs veulent signer à Paris et certains entre eux demandent même au petit italien de contacter Nasser Al Khelaifi. « Il y a des joueurs qui me disent : 'allez parle avec le président je veux venir jouer à Paris'. Le PSG est devenu l'une des 7-8 meilleures équipes du monde. Il y a vraiment beaucoup de joueurs que je connais et d'autres non qui veulent venir et jouer au Paris Saint-Germain. Beaucoup de gens disent que c'est pour l'argent, mais non. Si tu veux de l'argent, tu vas en Chine. Quand un joueur choisit le PSG, il choisit le projet et il sait qu'il peut un jour gagner la Ligue des Champions avec Paris et dans cette ville ça vaut cinq fois plus que dans un autre club. » De bon augure pour Leonardo et Paris à quelques encablures du prochain mercato estival.