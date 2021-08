OGC Nice : Dante encense Christophe Galtier

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le défenseur central brésilien de l'OGC Nice Dante s'est exprimé sur le travail de son nouvel entraîneur Christophe Galtier, arrivé en provenance de Lille cet été : «On ne va pas comparer. Mais le coach a les qualités pour fédérer et porter un projet. Il sait travailler à court, moyen et long terme. On sent qu'il maîtrise beaucoup de paramètres. Il est attentif à tout. Il a senti rapidement ce qu'il fallait changer. On doit s'habituer à son discours. Dans un projet, il y a beaucoup de phases. Pouvoir s'appuyer sur un coach avec autant d'expérience, c'est très intéressant».

L'ancien joueur de Lille et du Bayern Munich a également appuyé sur sa façon de communiquer avec son groupe : «Cela nous booste (sa façon de faire passer des messages, ndlr). Il sait faire (sourires). Il a cette capacité à tracer la marche à suivre et à contrôler. Avec lui, on sait comment on doit aller, à tel endroit, et pourquoi. Il est fort pour ça. Il donne de l'attention à tout le monde, maintient les 20-22 joueurs concernés», peut-on lire dans les colonnes du quotidien local.