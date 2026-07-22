Roberto Carlos et Ronaldo vont racheter un club

La mode des stars du football qui rachètent des clubs se poursuit. Cette fois, ce sont deux champions du monde brésiliens qui vont investir. Roberto Carlos a confirmé qu’il allait, avec la légende Ronaldo, racheter l’actuel leader de la Série C (troisième division brésilienne), l’Inter Limeira.

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«Ronaldo et moi sommes en train d’acheter l’Inter de Limeira avec Enrico et deux de nos associés, un Africain et un Arabe. En d’autres termes, nous allons progressivement nous réinvestir dans le football régional afin que ces clubs puissent, en plus de fournir de grands joueurs à l’équipe nationale, se réorganiser», a-t-il confié à Globo.