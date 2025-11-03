Menu Rechercher
Federico Balzaretti devrait intégrer l’organigramme de l’OM

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Chemssdine Belgacem
Federico Balzaretti, ancien joueur de Palerme. @Maxppp

Ce week-end, l’OM a retrouvé le sourire. Après un nul décevant à domicile contre Angers en milieu de semaine, les Marseillais ont renoué avec le succès samedi sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1). Malgré ces hauts et ces bas sur le terrain, tout va bien en interne sur la Canebière. Et dans les prochains jours, le club phocéen va accueillir un nouveau membre dans son organigramme.

Santi Aouna
🚨🔵⚪️🇮🇹 #Ligue1 |

❗️Federico Balzaretti, qui vient de résilier son contrat avec l’AS Roma, devrait intégrer l’organigramme de l’OM dans les prochains jours

Selon nos informations, Federico Balzaretti devrait intégrer l’organigramme de l’Olympique de Marseille dans les prochains jours. En effet, alors qu’il vient de résilier son contrat avec l’AS Roma il y a quelques jours, le dirigeant italien de 43 ans, qui parle français couramment, va venir apporter son savoir-faire auprès des dirigeants marseillais.

