Manchester City : Pep Guardiola adoube Bernardo Silva

Dauphin de Chelsea après sa victoire, mercredi soir, sur la pelouse d'Aston Villa (2-1), Manchester City, qui reste sur quatre victoires consécutives en Premier League, maintient un rythme effréné et colle aux talons des Blues. Interrogé à l'issue de la rencontre, Pep Guardiola a ainsi salué la performance des Skyblues avant de s'attarder sur la prestation de Bernardo Silva, auteur d'un magnifique but à Villa Park : «il a marqué un but fantastique. La finition était incroyable face à un très bon gardien», a déclaré Guardiola dans des propos relayés par The Times avant de poursuivre : «il a des qualités spéciales et il peut faire ce qu’il veut. Quand un joueur à ce talent, ça dépend de lui. C’est un joueur d’un autre niveau».

Au terme d’un contre éclair, l'ancien Monégasque a, en effet, doublé la mise d’une volée en pleine course, en reprenant un centre de Gabriel Jesus. Une nouvelle performance de haute volée qui s'inscrit dans la continuité de ce que l'international portugais est capable de proposer sous le maillot mancunien ces dernières semaines. Et ce pour le plus grand bonheur de son entraîneur, le considérant même actuellement comme le meilleur joueur de Premier League : «Bernardo Silva était le meilleur joueur du championnat il y a deux ou trois saisons et c’est le meilleur en ce moment. Il faut regarder les cassettes d’il y a trois ans, quand nous avions 98 points, et vous voyez le joueur qu’il est maintenant». Arrivé à l'été 2017, le milieu offensif des champions d'Angleterre, sous contrat jusqu'en juin 2025, s'est progressivement installé dans la hiérarchie pour, aujourd'hui, être un élément indiscutable.