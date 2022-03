Hugo Lloris et Didier Deschamps prennent position dans l'affaire des contrats de Mbappé

Ce rassemblement de l'équipe de France se voulait calme et sans grand enjeu car il s'agit là de deux matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Pourtant un petit grain de sable est venu gripper la machine. En début de semaine, Kylian Mbappé a refusé de se présenter aux opérations marketing organisées par la FFF. Il ne souhaite pas que son image soit associée à certaines marques. Une démarche que comprend Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, présent en conférence de presse, qui assure au passage que ce sujet n'a eu «aucun effet négatif sur le groupe. Après je n’ai pas tous les éléments pour répondre. Les droits à l’image ça a toujours été un sujet complexe dans le foot, surtout quand on appartient à un collectif. Je suis sûr que la fédération et l’entourage de Kylian trouveront une solution. Il a une dimension tellement importante en termes d’image que des questions peuvent être posées et je pense que les solutions seront amenées du côté de la fédération. L’important c’est que ça ne gêne pas l’équilibre du groupe. »

Le sélectionneur de l'équipe de France a emboîté le pas de son capitaine face aux médias, confirmant qu'il n'y avait «pas le moindre incident sur l’état d’esprit, la qualité et la concentration qu’on a pu avoir. Ça, c’est une certitude.» Didier Deschamps a ensuite été moins prolixe sur le fond de cette affaire et a laissé la main au président de la fédération. «Vous dites négociation, mais je ne vais pas aller dans ces termes. Je n’ai pas les tenants et les aboutissants dans ce dossier. C’est du ressort de mon président. Mais avant ou après, le groupe a fait ce qu’il avait à faire. Comme très souvent pour ne pas dire tout le temps. » Visiblement, ce sujet n'affecte pas la bonne entente du groupe. Place au terrain demain contre les Ivoiriens.