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Ligue des Champions

Le Barça bloqué à Séville à deux jours du choc contre le PSG !

Par Kevin Massampu
1 min.
Lamine Yamal et Raphinha @Maxppp
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À 48 heures du choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le FC Barcelone connaît une préparation chahutée. Selon les informations du média ibérique Sport, le club catalan est toujours bloqué à Séville à cause des fortes tempêtes en Catalogne. En conséquence, l’entraînement collectif prévu ce dimanche à 11h, n’aura finalement pas lieu.

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Dans la nuit de samedi à dimanche, les Blaugranas avaient déjà indiqué qu’en raison des conditions météorologiques, le vol de l’équipe d’Hansi Flick n’a pas pu décoller comme prévu, obligeant ainsi les joueurs et le staff à passer la nuit en Andalousie, quelques heures après leur victoire contre le Bétis en Liga (2-5). « En raison de la tempête qui frappe la ville de Barcelone, le vol de la première équipe n’a pas pu sortir tel que prévu et l’équipe restera à Séville », avait indiqué le Barça.

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