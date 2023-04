PSG : Christophe Galtier fustige la prestation de ses joueurs

Après la nouvelle déroute du Paris Saint-Germain sur sa pelouse du Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais cette fois-ci (0-1), Christophe Galtier est apparu assez agacé dans la foulée du coup de sifflet final. L’entraîneur parisien est d’ailleurs revenu sur ce nouveau revers au micro du diffuseur de la rencontre. «C’est la deuxième (défaite d’affilée, ndlr), la huitième en 2023. Evidemment, c’est beaucoup quand on est le Paris Saint-Germain. Il y a à la fois de la déception parce que nous avions bien démarré le match et on s’était créé deux belles situations et de la colère parce qu’on concède beaucoup trop de situations et on manque quand même beaucoup de personnalité et de sursaut d’orgueil. Autant on est poussé par notre public jusqu’à la dernière minute, autant on manque énormément de réaction», a tout d’abord confié le technicien de 56 ans.

Christophe Galtier a ensuite tenu à faire passer un message à ses joueurs sur la difficulté de remporter le titre. «Oui on peut toujours faire quelque chose. Il faut qu’il y ait une grosse prise de conscience, surement une mise au point. Aussi attendre que certains joueurs cadres reviennent dans l’effectif. C’est une grande déception évidemment. Le titre c’est quelque chose de difficile à aller chercher. Et si on pense que les choses se font facilement et simplement, non, ca va être difficile. Et pour aller chercher ce titre là, il va falloir surement un autre état d’esprit et beaucoup plus de personnalité sur le terrain quand les choses ne tournent pas à notre avantage. Pour aller chercher le titre, il faudra montrer autre chose à la fois dans la détermination, l’engagement et la réaction», a lâché l’entraîneur parisien avant de conclure.

