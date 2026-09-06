Toulouse : Aron Dönnum révèle la terrible raison de son absence

Absent depuis le début de la saison avec Toulouse pour raisons personnelles, Aron Dönnum a révélé ce dimanche avoir perdu sa mère il y a trois semaines. L’international norvégien de 28 ans, qui n’a participé à aucune des trois premières journées de Ligue 1, a publié un long et bouleversant message pour expliquer son absence. « Il y a trois semaines, ma vie a changé à jamais. J’ai perdu ma mère. Mon héroïne. Mon refuge. La personne vers qui je pouvais toujours me tourner, peu importe ce que la vie mettait sur mon chemin », a-t-il écrit. Le Toulousain raconte l’importance immense de sa mère dans sa vie, elle qui l’a élevé et accompagné dans « chaque moment difficile, chaque décision, chaque réussite, chaque échec ». « Une grande partie de la personne que je suis aujourd’hui, je la lui dois », poursuit-il.

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Dönnum rend également hommage à une femme qu’il décrit comme « belle, forte, désintéressée et incroyablement aimante », entièrement dévouée à ses quatre enfants et qui a également joué un rôle majeur dans la famille qu’il a construite à son tour. « Je donnerais tout pour pouvoir avoir encore une conversation avec elle. Pour lui poser encore une question. Pour entendre encore sa voix. Pour la serrer encore une fois dans mes bras », confie le Norvégien, avant de conclure son message par quelques mots adressés directement à sa mère : « Merci de m’avoir tout donné, Maman. Je t’aime plus que les mots ne pourront jamais l’expliquer. » Son absence depuis la reprise n’était donc pas liée au mercato mais à ce drame familial, qui l’a tenu éloigné des terrains depuis le début de la saison.