Les débuts rêvés de Gianluigi Donnarumma avec Manchester City

Recruté par Manchester City lors du dernier jour du mercato d’été, Gianluigi Donnarumma n’a pas manqué ses débuts. Aligné d’entrée de jeu, dimanche, à l’occasion du derby de Manchester, le transfuge du Paris Saint-Germain a réalisé une première prestation plus qu’encourageante. Si le capitaine de la Nazionale (76 sélections), accueilli par des applaudissements dès l’échauffement, a surtout profité de la domination des Skyblues face à des Red Devils apathiques, il a globalement rassuré son arrière-garde.

Vigilant sur une tentative de Benjamin Sesko (4e) et inspiré du poing dans la foulée devant Amad Diallo pour rattraper une mauvaise relance de Josko Gvardiol, le nouveau numéro 25 de City a ensuite brillé sur une reprise de volée limpide de la nouvelle recrue Bryan Mbeumo. Bien que masqué par O’Reilly au départ de la frappe, l’Italien de 26 ans s’est, en effet, offert une horizontale spectaculaire (62e). De quoi enflammer le public de l’Etihad Stadium, séduit par les premières prouesses de son dernier rempart.

Pep Guardiola salue la première de Gigio

Encore impérial sur une nouvelle tentative de Mbeumo (82e), Donnarumma a, certes, eu quelques déchets dans son jeu au pied (14e, 65e) mais sa première sortie outre-Manche restera, quoi qu’il en soit, une franche réussite. «Très bien ! Sehr gut ! C’est joli ! Il a été très bon, sur corner, j’ai bien aimé sa parade face à Mbeumo. Il y a encore beaucoup à faire (avec toutes les recrues), à créer, mais la tactique, ce sera pour plus tard, bien plus tard», se réjouissait, à ce titre, Pep Guardiola au coup de sifflet final.

«On a recruté un joueur avec une expérience incroyable, avec l’Italie (vainqueur de l’Euro 2021), des performances massives avec le PSG, ces dernières saisons, mais spécialement la saison dernière. Il était désespéré, non (il se corrige), pas désespéré. Mais c’était le moment dans sa carrière de profiter d’une nouvelle aventure, à 26 ans. On a su qu’il voulait venir chez nous et que les conditions d’un transfert étaient réunies. Alors, oui, on est contents de l’avoir avec nous», ajoutait le technicien espagnol. À Gigio désormais de confirmer alors que les Skyblues s’apprêtent à défier Naples en Ligue des Champions, puis Arsenal pour un nouveau choc de Premier League.