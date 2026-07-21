Le Barça voulait Mason Greenwood

Mason Greenwood n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. L’Anglais de 24 ans a finalement posé ses valises en Turquie où il s’est engagé en faveur de Fenerbahçe. Mais d’autres clubs le voulaient, notamment l’AS Roma et l’Atlético de Madrid. Ils n’étaient pas les seuls sur le coup.

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Selon Sport, le FC Barcelone avait coché le nom de Greenwood pour renforcer son secteur offensif. Sa belle année du côté de Marseille (26 buts, 11 assits) et son passage convaincant à Getafe plaidaient notamment pour lui. Finalement, les Culés ont opté pour d’autres profils. Mais Sport assure que le nom de Greenwood avait bien été mis un temps sur la table cet été.