Naples : Victor Osimhen livre les dessous de son mercato controversé

C'était le grand jour. Ce mercredi, Victor Osimhen était attendu en conférence de presse par les journalistes bien décidés à le cuisiner. Et ils ont eu tout le loisir de le faire face à un footballeur qui a joué le jeu. Tout d'abord, il a expliqué son choix et livré ses premières impressions sur le club napolitain, où il a signé un contrat de 5 ans le 31 juillet dernier. «Être ici, c'est un grand bond en avant dans ma carrière. Je veux bien faire sous le maillot de Naples. J'ai toujours été convaincu que c'était le meilleur choix pour moi et pour mon avenir».

Gattuso et De Laurentiis ont convaincu Osimhen

Puis celui qui a changé d'agent au moment de rejoindre l'Italie, ce qui a créé des tensions, a ajouté : «mes relations avec le président et l'entraîneur sont excellentes. J'ai reçu de très bonnes marques d'affection de la part de tous les fans dès le début». Et justement, Aurelio De Laurentiis et Gennaro Gattuso ont joué un rôle capital dans sa décision de rejoindre Naples. «Je pense que le moment précis où j'ai su que j'allais signer a été la rencontre avec le président et le coach. C'est vraiment fou pour une personne de recevoir tout l'amour que j'ai reçu. Pour un jeune joueur, c'est fondamental, la motivation est importante. Le président et le coach m'ont fait me sentir immédiatement chez moi».

Tout cela a donc permis aux Partenopei de doubler la concurrence pour l'attaquant âgé de 21 ans. L'argent a aussi été un facteur décisif pour convaincre le LOSC puisque Naples a déboursé 81,3 millions d'euros (bonus compris) pour s'attacher ses services. Un montant record pour les Italiens. Mais pas de quoi mettre la pression au principal intéressé. «Pour moi, cela (son transfert) signifie que j'ai atteint un grand objectif et je me fiche vraiment de l'argent. Je veux faire de mon mieux pour le club».

Osimhen a de l'ambition

Un club où il est prêt à tout donner et jouer là où le coach estimera avoir besoin de lui.« C'est un rêve qui devient réalité. Je suis heureux d'être ici. J'aime jouer au poste d'attaquant de pointe, mais je peux occuper dans n'importe quel rôle. J'ai des coéquipiers fantastiques. Je me définis comme un joueur qui aime le jeu en équipe et avec une mentalité de gagnant. Le niveau de l'équipe est très élevé. Je veux continuer à bien travailler, j'ai hâte d'être sur le terrain.» Des terrains où il croisera les cadors de Serie A dont la Juventus. «Oui, mes coéquipiers et les fans qui m'écrivent me l'ont souvent dit. Je sais aussi que les Italiens sont fous de la Juve. J'ai toute la volonté d'aider mon équipe de Naples, peut-être même de marquer contre la Juve».

Le joueur de 21 ans, qui ne manque donc pas d'ambition, devra aussi composer avec le racisme, auquel il pourrait être confronté comme d'autres avant lui. Mais cela ne l'inquiète pas outre mesure.«J'avoue qu'avant d'arriver en Italie j'étais un peu sceptique. Mais ensuite je suis allé à Naples, je l'ai vu de mes propres yeux et mon point de vue a changé, tout comme il a changé après les entretiens avec le coach et le président. Malheureusement, à Naples, il y a du racisme comme dans toutes les régions du monde et je suis sûr que le racisme ne sera pas un obstacle à ma carrière». Une carrière qui va à 100 à l'heure pour un Victor Osimhen dont l'ascension est phénoménale.