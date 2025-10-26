L’OL envoie un message fort à la L1

Dimanche soir, l’OL a obtenu une victoire 2 à 1 sur le fil face à Strasbourg. Les Gones pointent à la 4e place du classement, à égalité de points (18 unités) avec l’OM. De quoi donner le sourire aux Gones, à l’image du capitaine Corentin Tolisso. «C’est positif. Il était important de gagner ce soir (hier) après deux défaites en championnat. On savait que c’était une belle opportunité pour repasser devant, maintenant on est à égalité de points avec Marseille. Il reste encore trois matches avant la trêve, on doit garder cette dynamique.» L’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, était du même avis. «C’est le mérite de tout le monde. On a fait preuve d’humilité, on n’était pas dans notre meilleur moment mais chaque fois qu’on joue des équipes top 5 ou 6, on gagne nos matches. Il y a une sensation de groupe qui se dégage. Les gens étaient derrière nous dès l’échauffement. On est soutenus, ça donne de l’énergie.»

Moussa Niakhaté, lui, est ravi et confiant pour l’avenir. «On est contents. C’est une victoire méritée et un beau combat. Cette année, on a battu Lille, Marseille, Lens… mais aujourd’hui, c’est la plus belle des victoires. On a remis du caractère, qu’on avait un peu perdu sur nos derniers matches, et on a joué vers l’avant. Je suis persuadé que même sans le carton rouge, on aurait gagné. Je ne me souviens pas qu’ils aient eu de grosses occasions. On a su égaliser puis repasser devant, et cette solidité, on l’a travaillée tout l’été. Aujourd’hui, on récolte le fruit de notre travail. On envoie un message à nos attaquants : derrière, on assure, à vous de marquer les buts et on gagnera. Les deux défaites nous ont empêchés de prendre la première place à deux reprises, mais ce soir, on mérite d’être là où on est. Le Paris FC arrive vite mercredi, on a un petit effectif et beaucoup de fatigue, mais on va continuer à travailler.» La recette du succès de cet OL.