PSG - FC Barcelone : les Catalans ne s’attendaient pas du tout à ça !

Les Catalans se réveillent avec le sourire ce jeudi. Et pour cause, leur équipe de coeur a pris un joli avantage en vue de la qualification pour les demies suite à sa victoire 3-2 au Parc des Princes. Un résultat auquel ne s’attendaient pas forcément les fans du Barça, ni les Espagnols en général. Effectivement, la tendance était plutôt au pessimisme de l’autre côté des Pyrénées. Même s’il est vrai que l’équipe de Xavi a connu un regain de forme ces dernières semaines, notamment depuis l’annonce du départ du coach catalan, beaucoup estimaient que le PSG était largement favori. Comme si le FC Barcelone se dirigeait vers l’abattoir…

Individuellement déjà, le FC Barcelone était considéré inférieur sur le papier. La présence de Kylian Mbappé était logiquement un des arguments de poids pour présenter les Parisiens en tant que favoris, mais pas que, puisque des joueurs comme Lucas Hernandez ou Marquinhos sont aussi très cotés en Espagne. Les récentes prestations convaincantes d’Ousmane Dembélé ces dernières semaines avaient aussi été mises en avant. Beaucoup craignaient aussi que le manque d’expérience de certains joueurs de Barça - Pau Cubarsi en tête de liste - puisse porter préjudice, surtout face à une attaque redoutable. Il y a aussi, et surtout, le facteur Luis Enrique. L’entraîneur parisien est vu comme un très grand coach à Barcelone, là où Xavi n’est pas encore considéré comme un tacticien de ce niveau. Pour beaucoup, l’équipe de Luis Enrique avait de grandes chances de remporter la bataille tactique du soir.

Le PSG était considéré grand favori

Il y a donc de la surprise, clairement. Le constat est assez unanime : le Barça a été sous-côté, alors que les observateurs espagnols ont peut-être vu le PSG plus beau que ce qu’il est réellement. « La conclusion de ce match, c’est que le Barça n’est pas inférieur au PSG. Peut-être qu’on a donné au PSG un statut qu’il n’a pas vraiment, parce qu’il a beaucoup souffert. Même face à la Real Sociedad, ce fut très serré et deux détails de Mbappé ont fait la différence », a résumé le journaliste Jesus Gallego dans l’émission référence El Larguero sur la Cadena SER.

« S’il y a deux mois on nous avait dit que le Barça allait gagner, on y aurait pas cru », a expliqué son collègue Jordi Marti. Au moment du tirage, les supporters et journalistes catalans étaient effectivement convaincus d’être tombés sur le pire tirage possible. Là où les Parisiens eux semblaient confiants, comme l’ont révélé différents sondages publiés dans les médias français. Un statut d’outsider et de non-favori sur lequel Xavi a encore insisté après le match, malgré la victoire. Rendez-vous dans une semaine pour voir si le PSG parviendra à hausser son niveau en terres catalanes…