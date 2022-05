Le drôle de cadeau de Florentino Perez à Aleksander Ceferin

A l’occasion de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France face à Liverpool ce samedi (21h), le président du Real Madrid a été reçu par son homologue de l’UEFA, Aleksander Ceferin, à qui il a offert un cadeau plutôt surprenant. Le dirigeant madrilène a offert un modèle miniature en argent du nouveau Santiago Bernabéu. Le Slovène a reçu le présent de l'Espagnol en affichant un grand sourire.

La suite après cette publicité

Les deux hommes n’entretiennent pourtant pas de bonnes relations et sont actuellement en pleine guerre pour le projet de Super League de Pérez. C’était d’ailleurs la première rencontre entre les deux présidents depuis le retrait du projet de la nouvelle compétition européenne, désirée par le dirigeant du Real.

A l’occasion de la finale de Ligue des Champions et du choc Liverpool - Real Madrid de ce soir, notre partenaire Unibet vous offre un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte Unibet et misez 200€ sur un doublé de Benzema pour tenter de remporter 1 300€ (cote à 6,50). (cotes soumises à variation)

✨ ⚽ A fantastic night in the city of light! It was our pleasure to host the finalists of the greatest football competition in the world at the @ChampionsLeague celebration party in Paris.



🤝 @LFC X @realmadrid X #UCLfinal pic.twitter.com/z3ouRW0odZ