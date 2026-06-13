Juventus : l’épouse de Damien Comolli se lâche

Hier, Damien Comolli, directeur général de la Juventus depuis l’été 2025, quittait les bureaux de la Vieille Dame. Une nouvelle attendue depuis plusieurs jours en interne, qui a visiblement été accueilli avec le sourire par son épouse. En effet, dans une story publiée sur Instagram, Selinay Comolli a partagé un message puissant destiné à son mari et cette aventure turinoise. « Finalement, ce n’est pas si mal d’avoir un mari qui ne travaille pas/ne pense pas à un club 20 heures par jour ». Une sortie osée, synonyme de ras-le-bol.

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Comme évoqué par Corriere della Sera, des révélations auraient bien agité le club italien ces derniers mois. Luciano Spalletti, présent sur le banc, aurait mal vécu la présence régulière de Selinay Comolli dans l’environnement de l’équipe de Serie A, que ce soit au bord du terrain avant les matchs ou dans certaines zones habituellement réservées aux joueurs. Le quotidien évoque également une cohabitation compliquée entre l’ancien dirigeant et l’entraîneur de 67 ans… Quoi qu’il en soit, les deux hommes tracent désormais leur propre chemin.