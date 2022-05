Rennes - OM : un spectateur est mort au Roazhon Park

Triste nouvelle en marge de la rencontre qui opposait le Stade Rennais à l'Olympique de Marseille et qui a vu les Bretons l'emporter assez logiquement (2-0), ce samedi soir, à l'occasion de la 37ème journée de Ligue 1. Comme le rapporte Ouest France, un supporter du SRFC, âgé de 78 ans et victime d'un malaise, est décédé devant l'entrée du Roazhon Park.

La suite après cette publicité

«On l’a vu tomber par terre. Au début, personne n’est venu à son aide. Et c’est en ne le voyant plus bouger que des gens se sont inquiétés. Mais il ne respirait déjà plus», a notamment raconté une supportrice de l'OM, témoin de la scène, qui s'est déroulée dans la zone réservée aux fans marseillais, aux alentours de 19h30. Malgré son intervention puis celle des CRS et des secouristes de la SNRM, présents dans le stade, l'homme est finalement décédé sur place.