Lionel Messi s’excuse auprès de ses fans portoricains

Coup dur pour l’Inter Miami qui devra faire sans Lionel Messi ces prochains jours. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, le champion du monde 2022 a ressenti une gêne qui l’a contraint à quitter la pelouse avant le coup de sifflet final lors du match amical face au Barcelona SC en Équateur. Dans un communiqué, le club a détaillé que son retour à l’entraînement dépendrait de l’évolution de son état dans les prochains jours. Prévu pour défier l’Independiente del Valle vendredi à Porto Rico, Messi ne sera donc pas présent, et le match a ainsi été reporté au 26 février. La star argentine a donc envoyé un message d’excuse au peuple portoricain, qui l’attendait avec impatience.

« Je voulais adresser un message aux habitants de Porto Rico, aux personnes qui allaient assister à l’entraînement et au match. Je voulais vous envoyer tout mon amour et vous remercier pour l’amour que vous m’envoyez, avec une grosse accolade. Je sais que les billets avaient déjà été vendus et que tout était déjà en place, et j’espère donc que cela pourra se concrétiser ». Des paroles qui pourraient bien rassurer les fans du pays, avant la rencontre qui aura finalement lieu dans deux semaines.