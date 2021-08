Jean-Michel Aulas annonce la couleur pour la fin de mercato de l'OL

À Lyon, la fin de l'été est encore très chaud. Les mauvais résultats et les critiques de Peter Bosz à l'encontre de ses joueurs ont été le déclenchement de pas mal de choses. Il y a eu l'affaire Marcelo après la lourde défaite (3-0) contre Angers. Le défenseur a été envoyé en réserve, dans l'attente de lui trouver une porte de sortie. On en vient donc au mercato. Ces derniers jours, l'OL a fait venir Emerson, sous forme de prêt, et Xherdan Shaqiri pour un transfert avoisinant les 6 M€. Deux renforts de poids dont l'apport immédiat est espéré. Dans le sens des départs aussi, il devrait y avoir du mouvement car outre Marcelo, Maxwel Cornet est annoncé avec insistance du côté de Burnley.

Jean-Michel Aulas a profité d'un point presse ce mercredi soir pour évoquer la dernière semaine du mercato de son club. Accompagné de Vincent Ponsot, le directeur générateur, le président est revenu sur tous les dossiers chauds du moment. «On est parti depuis le début sur un schéma pensé par Juninho, Vincent (Ponsot) et moi-même. Depuis l’arrivée de Peter (Bosz), on fait tout avec l’aval et les anticipations de Peter. On avait parlé d’un gardien. Il y avait une opportunité. On a dégainé financièrement plus que n’importe qui. Pour le moment, il ne va rien se passer pour lui car personne ne veut mettre. On ne sait jamais ce qu’il va se passer. On a fait une offre à l’Ajax et on était pas loin d’un accord avec Onana.»

Des mouvements à prévoir

Ponsot a ensuite pris le relai et a promis une dernière semaine agitée. «Les attentes sont comblées. Mais, si on recrute quelqu’un, ça sera pour améliorer significativement l’équipe. On verra. C’est un mercato particulier à cause du covid. Il faut voir sur la dernière semaine ce qu’il se passe. Beaucoup de clubs ont des besoins et certains clubs ont besoin de vendre. » Aulas surenchérit : «Il est probable qu’il y aura d’autres mouvements mais aujourd’hui c’est très compliqué». Ce dernier a également affirmé qu'il n'y aurait pas besoin de vendre pour recruter de nouveaux éléments durant ces derniers jours de mercato. Sardar Azmoun (Zenith) est bel et bien pisté, mais l'OL veut rester discret sur le sujet. En revanche, il y aura probablement des ventes mais encore une fois, difficile d'y voir clair.

Pour Cornet, la situation est en stand-by. «Il a émis le souhait de partir. Pour qu’un transfert se fasse, il faut un accord de toutes les parties, précise Ponsot. «Marcelo ? On n'a pas de demande à ce niveau-là. On a 4 défenseurs centraux. L’avènement de Castello est une bonne surprise pour nous. Marcelo est toujours là avec la Pro 2. Il y a des discussions pour le moment. Aouar ? Houssem, ça fait un moment qu’il joue avec nous et il aspire à jouer ailleurs mais s’il joue ici, il sera très content et nous aussi. Dans ce système-là, je pense qu’il a encore beaucoup à donner», explique le DG, alors qu'Aulas a assuré qu'aucune offre n'avait été pour le moment formulée pour le milieu de terrain international. Il en est de même pour Rayan Cherki. Le mercato est loin d'être terminé.