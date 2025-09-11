Menu Rechercher
Nicki Nicole s’exprime sur sa relation avec Lamine Yamal

Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

La chanteuse argentine Nicki Nicole a dévoilé pour la première fois sa relation avec le jeune footballeur espagnol Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone et de l’équipe nationale. Lors d’un événement à Barcelone pour présenter la nouvelle collection « Studio », elle s’est confiée sur ses sentiments avec enthousiasme : « je suis très amoureuse, très heureuse et très satisfaite ». L’artiste de 25 ans a également expliqué que Rosalía et Lamine Yamal l’avaient initiée à dire « je t’aime », soulignant ainsi la dimension affective et sincère de leur relation. Elle a aussi précisé ce qu’elle attend de l’amour : « du plaisir, de la sincérité et de l’affection ».

La romance entre Nicki Nicole et Lamine Yamal semble déjà captiver les réseaux sociaux. Une vidéo virale publiée par Nico Williams, coéquipier de Yamal avec la Roja, montre le jeune joueur amoureux, tandis que le fond d’écran de son téléphone révèle une photo avec Nicki Nicole. Pour la chanteuse, cette relation marque un tournant dans sa vie sentimentale, et elle se dit heureuse et épanouie à Barcelone, entourée de l’affection de ses proches et de ses fans. Entre musique et football, ce couple improbable, mais très médiatisé semble déjà faire vibrer le public, confirmant l’intérêt grandissant pour leur histoire. Tandis que les supporters du Barça, eux, espèrent une chose : que leur prodige n’oublie pas de continuer à performer dans le football pour autant.

Pub. le - MAJ le
Liga
Barcelone
Lamine Yamal

