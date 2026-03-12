Thierry Henry est épaté par le Real Madrid

Thierry Henry connaît bien la Ligue des Champions, tout comme le Real Madrid, qu’il a affronté de nombreuses fois. Passé par le FC Barcelone (2007-2010), l’ancienne star offensive catalane sait que les grands rendez-vous européens sont parfois difficiles à gérer, notamment face aux rivaux. Or, hier soir, face à Manchester City, les hommes d’Alvaro Arbeloa ont tout simplement écrasé les troupes de Pep Guardiola (3-0). Une démonstration à domicile, dont un triplé de Federico Valverde, que le désormais consultant n’avait pas vu venir avant le coup d’envoi. Sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo, l’ancien joueur tricolore l’a aussitôt souligné, avant de mettre en lumière l’ensemble de l’effectif espagnol, et ce, presque à contrecœur.

« Je suis très Barça. Mais il faut reconnaître beaucoup de mérite à Madrid. Personne ne l’a vu venir. Et personne n’a vu Valverde marquer un triplé. Quiconque a dit qu’il savait que Valverde allait marquer un triplé ment. Je sais que c’est un maillot qui pèse. Mais je ne sais pas pourquoi, quand ils le mettent, il semble que les joueurs soient différents. Et il faut leur reconnaître ce mérite. À l’aller, je ne m’attendais pas à ça du Real Madrid. Donc, même si ça me fait mal de le dire, bien joué ». Avant de mettre le milieu de terrain uruguayen sur un piédestal, une seconde fois. « Valverde a sa récompense. Parce qu’il a été un grand serviteur du club et que marquer trois buts n’est pas quelque chose qui lui arrive. Il faut donc le reconnaître, il le mérite ».