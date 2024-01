Manchester City : Pep Guardiola répond cash à Aleksander Ceferin

En 2020, Manchester City a vu son interdiction de deux ans liée au non-respect du Fair-play financier en Ligue des champions annulée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Mais depuis un an, les Mancuniens font face à une deuxième accusation de la part de la Premier League cette fois. Au total, les Citizens sont accusés de 115 infractions financières. Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, insiste sur le fait que l’UEFA avait « raison » il y a quelques années sur le fait que Manchester City enfreignait les règles du fair-play financier. Ce qui ne plaît pas à Pep Guardiola. Dans une interview accordée à The Telegraph, le coach espagnol s’est montré assez véhément contre le Slovène : « En tant qu’avocat, il devrait attendre, et après, il pourra faire ce qu’il veut ».

« Il a beaucoup à faire à l’UEFA. Un avocat doit respecter la procédure. Il sait que nous avons le droit de nous défendre » continue l’entraîneur de Manchester City. Le procès contre Manchester City aura lieu à la fin de l’année. Le verdict pourrait donc tomber durant l’été 2025, ce qui correspond aussi à la fin du bail de Guardiola.