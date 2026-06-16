CdM 2026 : les supporters français en pleine galère pour rejoindre le MetLife Stadium

L’accès au stade de New York, le MetLife Stadium, l’une des principales enceintes de ce Mondial et future hôte de la finale, s’impose déjà comme un véritable casse-tête pour les supporters. Installé dans le New Jersey, à une quinzaine de kilomètres de Manhattan, le stade a montré ses limites dès le premier match disputé sur place, Brésil–Maroc (1-1). Entre embouteillages massifs, signalisation jugée insuffisante et files d’attente interminables, de nombreux fans ont vécu une expérience éprouvante selon le journal Le Parisien.

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Les contraintes ne s’arrêtent pas aux transports. Pour rejoindre l’enceinte, les supporters doivent franchir deux ponts, tandis que les solutions alternatives apparaissent peu attractives. Le train, habituellement le moyen le plus rapide depuis Penn Station, a vu son tarif exploser à 100 dollars les jours de match, contre environ 15 auparavant, suscitant la colère des groupes de supporters français, dont les Irrésistibles Français, qui dénoncent un prix « inacceptable ». Les VTC restent englués dans le trafic et les parkings privés avoisinants atteignent jusqu’à 225 dollars, soit approximativement 200 euros… Un constat alarmant à quelques heures de France-Sénégal, qui fait craindre une organisation encore plus tendue pour les prochaines grandes affiches dans cette enceinte.