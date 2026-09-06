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Premier League

Fulham : Álvaro Arbeloa garde confiance en lui malgré des débuts catastrophiques

Par Allan Brevi
1 min.
Alvaro Arbeloa lorsqu'il était entraineur du Real Madrid @Maxppp
Fulham 2-3 Crystal Palace

Álvaro Arbeloa traverse un début de règne particulièrement compliqué à la tête de Fulham. Battus par Crystal Palace (2-3) à Craven Cottage, les Cottagers ont concédé une troisième défaite en autant de journées de Premier League sous les ordres de l’ancien défenseur du Real Madrid, après les revers face à Chelsea (2-3) et Sunderland (1-0). Une série qui place déjà le technicien espagnol sous pression, même si celui-ci refuse de renier ses principes. « Je crois en mes idées », a-t-il notamment assuré après cette nouvelle déconvenue.

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Arbeloa a également reconnu les problèmes rencontrés par son équipe, notamment sur le plan défensif. « Notre défense est très ouverte », a admis l’Espagnol, alors que Fulham a encore encaissé trois buts face à Palace. Malgré ce constat, il n’entend pas abandonner sa philosophie : « j’aurais aimé que tout se passe mieux pour le club et les supporters. » Le technicien devra désormais trouver rapidement des solutions pour rééquilibrer son équipe, qui affiche déjà de belles promesses offensives, mais reste trop friable derrière après ses trois premières journées.

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