L'incroyable don du Real Madrid à destination de l'Ukraine

Alors que la guerre continue de sévir en Ukraine, le Real Madrid, par le biais de sa fondation, a fait don de plus d'un million d'euros à l'association « Tous avec l'Ukraine », comme rapporté par AS.

La suite après cette publicité

« Les fonds sont allés à la nourriture et aux médicaments ainsi qu'aux couvertures, aux lits et à la couverture d'autres besoins de base » et représentent 1,2% de l'action totale de la Croix-Rouge, 25% de l'action de CESAL, 30% de l'action de Misiones Salesianas et 88% de l'action de 'Epicentre pour enfants'. Un geste fort de la part du club madrilène, déjà très impliqué dans les actions de soutien, notamment pour les mineurs.