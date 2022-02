Arsenal : la réaction d'Alexandre Lacazette après son raté face aux Wolves

Ce jeudi soir, Arsenal se déplaçait sur le terrain de Wolverhampton à l'occasion de la 24e journée de Premier League. Les Gunners se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Gabriel, l'ancien défenseur central du LOSC. Les hommes de Mikel Arteta se sont fait peur avec l'exclusion de Gabriel Martinelli à la 69e minute. Cependant, Alexandre Lacazette aurait pu tuer le match lors d'un face à face avec José Sa, le gardien adverse, mais l'ancien Gone n'a pas réussi à cadrer sa frappe.

Disappointed , I know I should score that one, gonna keep working to be back !!

But happy for the 3 pts and proud of everyone to keep the clean sheet

Thanks to the fans for your support !! ♣️🔴 pic.twitter.com/f4jBY3fjRk