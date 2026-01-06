Menu Rechercher
Commenter 5
Süper Lig

Fenerbahçe veut refaire un coup à la Skriniar avec le PSG

Par Matthieu Margueritte
Lucas Beraldo célèbre un but avec le PSG @Maxppp

Au Paris Saint-Germain depuis deux ans, Lucas Beraldo (22 ans) avait été arraché à São Paulo en échange de 20 millions d’euros. Depuis, le défenseur brésilien de 22 ans ne s’est toujours pas imposé comme titulaire au sein de l’arrière-garde francilienne.

La suite après cette publicité

Le PSG est désormais ouvert à un départ, et ce, dès cet hiver. Une bonne nouvelle pour Fenerbahçe. Takvim assure en effet que le club stambouliote cible le Brésilien et envisage de refaire un coup à la Skriniar, à savoir de formuler une demande de prêt assortie d’une option d’achat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
PSG
Fenerbahce
Lucas Beraldo

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
PSG Logo Paris Saint-Germain
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Lucas Beraldo Lucas Beraldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier