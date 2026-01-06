Fenerbahçe veut refaire un coup à la Skriniar avec le PSG

Au Paris Saint-Germain depuis deux ans, Lucas Beraldo (22 ans) avait été arraché à São Paulo en échange de 20 millions d’euros. Depuis, le défenseur brésilien de 22 ans ne s’est toujours pas imposé comme titulaire au sein de l’arrière-garde francilienne.

Le PSG est désormais ouvert à un départ, et ce, dès cet hiver. Une bonne nouvelle pour Fenerbahçe. Takvim assure en effet que le club stambouliote cible le Brésilien et envisage de refaire un coup à la Skriniar, à savoir de formuler une demande de prêt assortie d’une option d’achat.